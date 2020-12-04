Лже-Христа Виссариона вернули в Новосибирске после психиатрической экспертизы в Москве

В Новосибирск после прохождения психиатрической экспертизы вернулся лидер «Церкви последнего завета» Сергей Тороп. Фото: Алена МАРТЫНОВА

В Новосибирск после прохождения психиатрической экспертизы вернулся лидер «Церкви последнего завета» Сергей Тороп, также известный как Виссарион. Об этом стало известно сегодня, 4 декабря. Владимир Ведерников и Вадим Редькин — еще два руководителя общины, также проходящие по делу, по данным адвокатов, продолжают находиться в институте имени Сербского.

— Адвокат посетила Сергея Торопа, его настроение и самочувствие нормальное. В поезде он все время ехал один, — сообщается в официальном телеграм-канале защиты обвиняемых.

Напомним, секта «Церковь Последнего завета» располагалась на берегу красноярского озера Тиберкуль еще с 90-х годов. Виссарион собрал вокруг себя сподвижников, а себя провозгласил «новым Христом» и стал проповедником. Как рассказывали КП-Новосибирск люди, какое-то время прожившие общине Виссариона, там действовали строгие и весьма неоднозначные законы. Теперь его дело будет рассматривать суд.

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