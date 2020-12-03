Медсестры новосибирской туберкулезной больницы пойдут под суд за избиение детей

Медсестры новосибирской детской туберкулезной больницы пойдут под суд за жестокое обращение с детьми. Фото: стоп-кадр

Медсестры новосибирской детской туберкулезной больницы пойдут под суд за жестокое обращение с детьми. Напомним, в начале ноября этого года, в сети появился ролик, где одна из медсестер схватила 3-летнюю девочку за волосы и бросила на кровать. Произошедшее засняла на видео обеспокоенная мама другого ребенка. Следователи в тот же день провели проверку, позже было возбуждено уголовное дело. Позже КП-Новосибирск написала об еще одном инциденте, произошедшем в этой больнице с другим ребенком. Вскоре, было возбуждено и второе уголовное дело.

— Завершено расследование уголовного дела в отношении двух медицинских сестер филиала детской туберкулезной больницы ГБУЗ НСО. Они обвиняются в совершении преступлений, предусмотренных ст. 156 УК РФ (неисполнение или ненадлежащее исполнение обязанностей работником медицинской организации, обязанным осуществлять надзор за несовершеннолетним, если это деяние соединено с жестоким обращением), — сообщила старший помощник руководителя СУ СК РФ по Новосибирской области по взаимодействию со СМИ Анастасия Кулешова. — Расследование уголовного дела в отношении руководства больницы, которое обвиняют в халатности по части 1 статьи 293 УК РФ, продолжается.

Сейчас дела обеих медсестер были направлены для рассмотрения в суд.

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