«Она даже не извинилась»: на еще одну медсестру, которая била ребенка в новосибирской туберкулезной больнице, завели дело

Женщине грозит до трех лет лишения свободы. Фото: личный архив/ стоп-кадр.

История с медсестрами, которые издевались над маленькими пациентами в детском отделении новосибирской туберкулезной больницы, продолжает набирать обороты. Следователи предъявили обвинения второму медику, которая била ребенка во время сончаса. Напомним, мамочка из соседней палаты сняла на видео, как женщина ударила мальчика, который, не спал, по голове. После она передала эту запись в Следственный комитет.

Силовики считают, что медсестра должна ответить за это по статье «Ненадлежащее исполнение обязанностей работником медицинской организации, обязанным осуществлять надзор за несовершеннолетним, если это деяние соединено с жестоким обращением». Ей, как и ее коллеге, которая таскала трехлетнюю девочку за волосы и тоже попала на видео, грозит штраф до 100 тысяч рублей или лишение свободы до трех лет.

— Расследование уголовных дел продолжается. Действиям медицинского работника будет дана принципиальная оценка, а также будут установлены все обстоятельства преступления, — прокомментировала старший помощник руководителя СКР по Новосибирской области по взаимодействию со СМИ Анастасия Кулешова.

Тем временем родители мальчика хотят добиться для медсестры максимального наказания:

— Эта женщина перед нами даже не извинилась — пусть ответит по закону, — рассказала КП-Новосибирск мама мальчика. — Я бы с радостью забрала сына из этой больницы, но его не выпишут — тяжелый случай туберкулеза, частые рецидивы, поэтому у нас руки связаны. И для меня это кошмар!

КП-Новосибирск следит за ходом расследования.

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