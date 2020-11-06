Новосибирская медсестра объяснила, почему швырнула ребенка на кровать: публикуем ее версию

За 10 лет работы к медсестре не было нареканий. Фото: стоп-кадр.

Медсестра, которая била и швыряла трехлетнюю девочку на кровать в новосибирской туберкулезной больнице, сейчас дает показания следователям. Напомним, видео, как 35-летняя женщина измывается над ребенком, сняла во время сончаса одна из мам. Она же предала эту историю огласке.

Теперь в случившемся разбираются правоохранители, а медсестра пытается оправдаться и перед следователями, и перед своим руководством.

— В своей объяснительной главврачу она написала, что схватила девочку за волосы якобы потому, что ребенок поскользнулся, и так (схватив за волосы — Ред..) медсестра хотела ее удержать, — рассказала КП-Новосибирск Надежда Болтенко, уполномоченный по правам ребенка в Новосибирской области. — Но мы все понимаем, что ребенка можно поддержать за руку, а не бросать на кровать за волосы. Это ни что иное, как жестокое обращение с детьми.

Как удалось выяснить КП-Новосибирск, у самой медсестры двое детей, она замужем. И коллеги уверяют: никакой жестокости с ее стороны ранее не замечали:

— Женщина проработала в клинике около 10 лет, — рассказали КП-Новосибирск в министерстве здравоохранения Новосибирской области. — До настоящего момента, по словам руководства туберкулезной больницы, замечаний к работе медсестры не было, жалоб на нее не поступало ни от родителей, ни от персонала больницы.

Почему же медсестра тогда так отнеслась к беззащитной девочке, будут разбираться следователи. Сам же ребенок сейчас находится под наблюдением врачей:

— У девочки состояние хорошее: она — очень активная, никаких серьезных травм, к счастью, ребенок не получил, — продолжает Надежда Болтенко.

Стал известен и ответ на вопрос, почему девочка лежала в палате без взрослых:

— Бабушка ребенка рассказала, что ее мама и папа тоже лечатся от туберкулеза, но лежат во взрослом отделении, — говорит Надежда Николаевна. - Девочка будет и дальше находиться на контроле, чтобы быть уверенными, что она получает надлежащее лечение и уход.

КП-Новосибирск следит за ходом расследования.

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