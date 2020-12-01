В Новосибирской больнице пациент покончил с собой: его нашли под окнами травматологии

В Новосибирске под окнами палаты областной больницы нашли погибшим 37-летнего мужчину.
Фото: Андрей КОПАЛОВ
В Новосибирске под окнами палаты областной больницы нашли погибшим 37-летнего мужчину. Он покончил с собой. Трагедия произошла ночью 30 ноября.
— Около трех часов ночи было обнаружено тело мужчины под окнами палаты отделения травматологии. Известно, что он покончил с собой, — рассказал источник КП-Новосибирск в правоохранительных органах.
Напомним, ранее КП-Новосибирск писала о двух трагических случаях, произошедших в Городской клинической больнице №25. Там с собой покончили два пациента. Первого мужчину нашли погибшим под окнами реанимационной палаты. Как стало известно КП-Новосибирск, у погибшего подозревали коронавирус. Второй трагический случай произошел через несколько дней. Тело погибшего сибиряки нашли в палате в «красной зоне». После этих двух случаев в медучреждении проведут проверку, с результатами которой ознакомится областной минздрав. Еще один трагический случай произошел в одной из новосибирских больниц 28 ноября. Там с собой покончил 86-летний пенсионер.
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