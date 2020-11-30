В Новосибирском госпитале покончил с собой 86-летний пенсионер

В Новосибирском госпитале покончил с собой 86-лений пенсионер. Фото: Андрей КОПАЛОВ

В Новосибирском госпитале покончил с собой 86-лений пенсионер. Его тело обнаружили утром в субботу, 28 ноября.

— Тело погибшего мужчины нашли в санузле больницы около 10 утра. Он покончил с собой. Известно, что ранее мужчина подобных намерений не высказывал и не оставил никакой записки, — рассказал источник КП-Новосибирск в правоохранительных органах.

Напомним, ранее КП-Новосибирск писала о том, что в Городской клинической больнице №25. Первый случай произошел 20 ноября — тело погибшего мужчины обнаружили под окнами реанимационной палаты. Как стало известно КП-Новосибирск, у погибшего подозревали коронавирус. Второй трагический случай произошел через несколько дней — 23 ноября. Еще одного пациента больницы — 42-летнего мужчину — обнаружили погибшим в палате в «красной зоне».

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