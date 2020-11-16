Суд арестовал коттедж бывшего главы СО РАН за 46 миллионов рублей

Суд наложил арест на имущество экс-председателя сибирского отделения РАН Александра Асеева. Фото Александра Асеева с сайта https://novo-sibirsk.ru/

В Новосибирске суд арестовал автомобиль и коттедж бывшего председателя СО РАН Александра Асеева. Речь идет о коттедже стоимостью 46 миллионов рублей, который был незаконно приватизирован и отдан дочери Александра Асеева Ольге, которая живет во Франции.

— 30 октября рассмотрены ходатайства следствия был наложен арест на имущество Асеева А.Л. и Асеевой О.А. Арестованы автомобиль и объект индивидуального жилищного строительства. Постановления вступили в законную силу и обращены к исполнению 12 ноября 2020 года, — сообщается на сайте Советского районного суда.

Напомним, в сентябре 2020 в отношении академика Асеева возбудили уголовное дело по статье «Мошенничество в особо крупном размере». В ноябре 2019 года силовики провели в коттедже на улице Мальцева обыск: следователей заинтересовало, как служебное жилье для гостей из-за рубежа могло стать частной собственностью.

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