«Это оскорбительно!»: экс-глава СО РАН, которого подозревают в махинации с коттеджем, высказался об обвинении в свой адрес

Следователи возбудили уголовное дело в отношении экс-председателя сибирского отделения РАН Александра Асеева. Фото Александра Асеева с сайта https://novo-sibirsk.ru/
В конце сентября в отношении бывшего главы СО РАН Александра Асеева возбудили уголовное дело по статье «Мошенничество». Академик высказал, что думает по этому поводу.
— Асеев не стал комментировать эту тему, поскольку считает, что участвовать в шумихе непродуктивно и бессмысленно. Он напомнил, что ранее уже высказывался по поводу неправомерных и оскорбительных обвинений в свой адрес и готов защищать себя в правовых инстанциях, — сообщает издание «ЧС-Инфо».
Напомним, ранее КП-Новосибирск писала о том, что в ноябре 2019 года в коттедже рядом с утиным прудом в Академгородке силовики провели обыск. Следователей заинтересовало, как жилье для приема иностранных гостей стало частной собственностью. Они пришли к выводу, что коттедж был приватизирован незаконно: как выяснилось, Асеев переписал загородный дом на свою дочь.
К ЧИТАТЕЛЯМ
Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:
Редакция: (383) 289-91-00
Viber/WhatsApp: 8-923-145-11-03
Почта: kp.nsk@phkp.ru
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
На экс-главу СО РАН завели уголовное дело за махинации с коттеджем за 46 миллионов
Он переписал дом принадлежащий академии на свою дочь (подробнее)
«Пришли тут пионеры и права качают!»: академик СО РАН с женой выставили силовиков за забор скандального коттеджа
Александр Асеев угрожал звонком «на верх», а его супруга называла местных силовиков «ребятишками» и «студентами», отказываясь пускать их в дом стоимостью 67 миллионов. Когда-то это было служебное жилье (подробнее)