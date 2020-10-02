«Это оскорбительно!»: экс-глава СО РАН, которого подозревают в махинации с коттеджем, высказался об обвинении в свой адрес

Следователи возбудили уголовное дело в отношении экс-председателя сибирского отделения РАН Александра Асеева. Фото Александра Асеева с сайта https://novo-sibirsk.ru/

В конце сентября в отношении бывшего главы СО РАН Александра Асеева возбудили уголовное дело по статье «Мошенничество». Академик высказал, что думает по этому поводу.

— Асеев не стал комментировать эту тему, поскольку считает, что участвовать в шумихе непродуктивно и бессмысленно. Он напомнил, что ранее уже высказывался по поводу неправомерных и оскорбительных обвинений в свой адрес и готов защищать себя в правовых инстанциях, — сообщает издание «ЧС-Инфо».

Напомним, ранее КП-Новосибирск писала о том, что в ноябре 2019 года в коттедже рядом с утиным прудом в Академгородке силовики провели обыск. Следователей заинтересовало, как жилье для приема иностранных гостей стало частной собственностью. Они пришли к выводу, что коттедж был приватизирован незаконно: как выяснилось, Асеев переписал загородный дом на свою дочь.

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