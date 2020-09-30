На экс-главу СО РАН завели уголовное дело за махинации с коттеджем за 46 миллионов

Следователи возбудили уголовное дело в отношении экс-председателя сибирского отделения РАН Александра Асеева. Фото Александра Асеева с сайта https://novo-sibirsk.ru/

Следователи возбудили уголовное дело в отношении экс-председателя сибирского отделения РАН Александра Асеева по части 4 статьи 159 УК РФ (Мошенничество). Его обвиняют в махинациях с коттеджем.

— По данным следствия, с 2009 по 2015 год подозреваемый, замещая должность председателя СО РАН, пользуясь своим служебным положением и нарушая жилищное законодательство, приватизировал коттедж, который находился в оперативном управлении СО РАН и являлся федеральной собственностью. Для этого он убедил членов Президиума СО РАН в том, что коттедж будет использоваться исключительно как представительская резиденция для приема иностранных гостей, после чего он за счет СО РАН сделал в доме дорогой ремонт. Подписывая договор найма жилого помещения, подозреваемый внес в него данные своей дочери, как члена семьи, якобы проживающего в коттедже. А затем организовал фиктивную регистрацию родственницы по указанному месту жительства. Позже он направил в суд исковое заявление к СО РАН о признании прав собственности на коттедж в порядке приватизации от имени дочери, при этом подделав ее подпись, поскольку на тот момент ее не было в стране. Суд исковые требования удовлетворил. В результате было зарегистрировано право собственности его дочери на жилое помещение, общей стоимостью около 46 миллионов рублей (по оценке на 2015 год), — сообщила старший помощник руководителя СУ СК по Новосибирской области по взаимодействию со СМИ Анастасия Кулешова.

Сейчас следователи продолжают разбираться во всех деталях произошедшего. Расследование продолжается.

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