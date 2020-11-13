За день в Новосибирске выпала треть месячной нормы снега

Снег покрыл землю в городе почти на 20 сантиметров. Фото: Виктория МИНАЕВА

В Новосибирске вечером и ночью на 13 ноября был сильный снегопад. За несколько часов на улицах появились сугробы. Как стало известно КП-Новосибирск от синоптиков Западно-Сибирского гидрометцентра, за последний день в Новосибирске выпала треть месячной нормы снега.

— За вчерашний день и сегодняшнюю ночь выпало 11 миллиметров осадков — около 30% от месячной нормы. Это столько же, сколько за предыдущую декаду ноября. В сумме за 13 дней месяца выпало 60% от месячной нормы осадков. Уже можно сказать, что установилась зимняя погода. В Новосибирской области образовался снежный покров: он составляет минимум 2 сантиметров и максимум 20 — столько зафиксировано в поселке Мошково. В Новосибирске высота снега составляет 13-17 сантиметров, — сообщил КП-Новосибирск Ренад Ягудин.

Синоптик объяснил, что обильный снегопад и сильный ветер связаны с тем, что с районов центрального Казахстана в Сибирь пришел резкий циклон. Тем не менее, метеорологи ожидают, что в остальные дни ноября снегопады будут более умеренными.

Напомним, 13 ноября снег вызвал несколько аварий на дорогах, город застрял в пробках.

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