Пробки в Новосибирске 13 ноября 2020 года: на левом берегу буксуют грузовики

Из-за большого количества снега на дороге образовались пробки. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Пробки в Новосибирске 13 ноября 2020 года: затор образовался на площади Труда и на площади Энергетиков. Автомобилисты сообщают о том, что из-за большого количества снега на дороге буксуют грузовики. Кроме того, есть несколько ДТП. В целом по Новосибирску пробки оцениваются в 6 баллов. Водители пророчат, что к вечеру ситуация на дороге ухудшится.

— Очень скользко! Будьте внимательнее.

— Утро выдалось не добрым, — пишут водители в «2ГИС».

— На Немировича-Данченко шлифует «КАМАЗ».

Накануне вечером в Новосибирске выпал снег. За несколько часов улицу города превратились в сугробы. В ближайшие дни синоптики прогнозируют похолодание, гололед и усиление ветра. Из-за ухудшения погоды Автомобилистов просят соблюдать дистанцию и скоростной режим.

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