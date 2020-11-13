«Это какой-то несчастный перекресток»: в Новосибирске после ДТП такси выбросило на тротуар

На месте работает экипаж ДПС. Фото: Новосибирская служба эвакуации «АСТ-54»

В Центральном районе Новосибирска возле метро «Маршала Покрышкина» на перекрестке столкнулись два такси. Обе машины повредили передние части, а одну из них отбросило с проезжей части в сторону пешеходов.

— ДТП произошло рано утром у перекрестка улиц Гоголя и Ольги Жилиной. Одну машину в результате столкновения отбросило на тротуар, а другая лишилась переднего левого колеса, — рассказали в группе «АСТ-54».

Пока что на месте работает экипаж ДПС, о пострадавших не сообщалось, сообщают в группе.

— Этот участок дороги на перекрестке какой-то несчастный, — написал подписчик.

Напомним, ранее стало известно, что 12 ноября в Новосибирске 32-летнего пешехода сбили сразу два автомобиля. Сначала на «зебре» мужчину сбила одна машина, а когда он стал ждать на тротуаре врачей «Скорой помощи», через 10 минут его сбил другой автомобиль.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:

Редакция: (383) 289-91-00

Viber/WhatsApp: 8-923-145-11-03

Почта: kp.nsk@phkp.ru

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Новосибирца сбила машина: пока он ждал врачей, в него въехал еще один автомобиль

ДТП произошли с разницей всего в 10 минут (подробнее)