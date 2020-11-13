Новосибирца сбила машина: пока он ждал врачей, в него въехал еще один автомобиль

Новосибирец дважды угодил под колеса автомобилей. Фото: архив КП

В Заельцовском районе Новосибирска дважды сбили 32-летнего мужчину. Новосибирец отделался ушибами. Его госпитализировали в больницу для обследования. Об этом рассказали в ГИБДД по городу.

— Это произошло 12 ноября в 19:35 у дома №75 на улице Лобачевского. Сначала мужчину сбили, когда он по «зебре» переходил дорогу. После этого он позвонил в дежурную часть ГИБДД и вызвал «Скорую помощь». Стоял ждал на тротуаре. Буквально через 10 минут его сбивает другая машина. Оба автомобиля с места аварии скрылись, — сообщили подробности в ведомстве.

Известно, что первая машина предположительно «Renault» была с номером 627, вторая — 829.

Если вы стали очевидцем ДТП или знаете, где находятся эти автомобили, просьба позвонить по телефонам: 232 — 23 — 51, либо 232 — 23 — 21.

В ГИБДД напомнили, что водителю, сбежавшему с места аварии, грозит арест на 15 суток.

Напомним, накануне автобус «ПАЗ» сбил 17-летнюю девушку. Она переходила дорогу. Сибирячка от полученных травм скончалась на месте, до приезда врачей.

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