Под Новосибирском автобус насмерть сбил 17-летнюю девушку, переходившую дорогу

Под Новосибирском произошло смертельное ДТП. Фото: Госавтоинспекция по Новосибирску
Под Новосибирском произошло смертельное ДТП. Пассажирский автобус сбил девушку-подростка.
— Сегодня, 11 ноября, около шести часов вечера в Искитиме около дома №5 на проспекте Юбилейный 51-летний водитель автобуса ПАЗ, ехавший со стороны улицы Юбилейная в сторону улицы Украинская, сбил 17-летнюю девушку, переходившую дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу, — рассказал Сергей Страдымов, начальник отделения пропаганды УГИБДД по Новосибирской области.
Пассажирский автобус сбил девочку-подростка. Фото: Госавтоинспекция по Новосибирску
От полученных травм девушка скончалась на месте происшествия. В настоящее время по данному факту проводится проверка, полицейские устанавливают все причины и обстоятельства произошедшего.
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