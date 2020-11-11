Под Новосибирском автобус насмерть сбил 17-летнюю девушку, переходившую дорогу

Под Новосибирском произошло смертельное ДТП. Фото: Госавтоинспекция по Новосибирску

Под Новосибирском произошло смертельное ДТП. Пассажирский автобус сбил девушку-подростка.

— Сегодня, 11 ноября, около шести часов вечера в Искитиме около дома №5 на проспекте Юбилейный 51-летний водитель автобуса ПАЗ, ехавший со стороны улицы Юбилейная в сторону улицы Украинская, сбил 17-летнюю девушку, переходившую дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу, — рассказал Сергей Страдымов, начальник отделения пропаганды УГИБДД по Новосибирской области.

Пассажирский автобус сбил девочку-подростка. Фото: Госавтоинспекция по Новосибирску

От полученных травм девушка скончалась на месте происшествия. В настоящее время по данному факту проводится проверка, полицейские устанавливают все причины и обстоятельства произошедшего.

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