«Жутко глубокая колея»: из-за скользкой дороги на Ипподромской магистрали столкнулись автомобили

Машины занесло на скользкой дороге. Фото: Новосибирская служба эвакуации «АСТ-54»

Утром в пятницу, 13 ноября, на Ипподромской магистрали в Новосибирске произошла авария, в которой пострадал мужчина. На скользкой дороге занесло «Тойоту Короллу», в которую врезался другой автомобиль.

В ГИБДД по Новосибирску корреспонденту КП-Новосибирск сообщили, что в аварии никто не пострадал, ДТП с материальным ущербом. В группе «АСТ-54» рассказали, что пассажиру «Тойоты» медики оказали помощь на месте. а обе машины позже увез эвакуатор.

Подписчики группы рассказали, что через магистраль идет колея — по их мнению, авария произошла именно из-за нее.

— Колея жуткая, из-за нее каждый день зимой будут аварии, — жалуются водители.

Напомним, ранее в центре Новосибирска на пересечении улиц Гоголя и Ольги Жилиной произошло ДТП: два такси врезались друг в друга, так что одно из них отбросило на тротуар. В аварии никто не пострадал. Еще из-за снега буксуют грузовики: на дорогах левобережья с утра образовались пробки.

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