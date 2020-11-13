«Жутко глубокая колея»: из-за скользкой дороги на Ипподромской магистрали столкнулись автомобили

Машины занесло на скользкой дороге.
Фото: Новосибирская служба эвакуации «АСТ-54»
Утром в пятницу, 13 ноября, на Ипподромской магистрали в Новосибирске произошла авария, в которой пострадал мужчина. На скользкой дороге занесло «Тойоту Короллу», в которую врезался другой автомобиль.
В ГИБДД по Новосибирску корреспонденту КП-Новосибирск сообщили, что в аварии никто не пострадал, ДТП с материальным ущербом. В группе «АСТ-54» рассказали, что пассажиру «Тойоты» медики оказали помощь на месте. а обе машины позже увез эвакуатор.
Подписчики группы рассказали, что через магистраль идет колея — по их мнению, авария произошла именно из-за нее.
— Колея жуткая, из-за нее каждый день зимой будут аварии, — жалуются водители.
Напомним, ранее в центре Новосибирска на пересечении улиц Гоголя и Ольги Жилиной произошло ДТП: два такси врезались друг в друга, так что одно из них отбросило на тротуар. В аварии никто не пострадал. Еще из-за снега буксуют грузовики: на дорогах левобережья с утра образовались пробки.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Пробки в Новосибирске 13 ноября 2020 года: на левом берегу буксуют грузовики
Причиной пробки в Новосибирске 13 ноября 2020 года стал снегопад (подробнее)
«Это какой-то несчастный перекресток»: в Новосибирске после ДТП такси выбросило на тротуар
О пострадавших в аварии не сообщалось (подробнее)
К ЧИТАТЕЛЯМ
Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:
Редакция: (383) 289-91-00
Viber/WhatsApp: 8-923-145-11-03
Почта: kp.nsk@phkp.ru