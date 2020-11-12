«Я аж с лестницы упал»: сибирячка в коротеньких шортах взбудоражила иностранцев откровенным танцем

Видео с танцем набрало больше 80 тысяч просмотров. Фото: стоп-кадр

Танцовщица из Новосибирска Елена Яткина и ее команда «Fraules» показали чувственный танец. Красивые движения в такт музыке восхитили подписчиков танцовщицы. Ролик опубликован в аккаунте Елены Яткиной.

— На данный момент эта хореография для меня, пожалуй, лучшее из того, что я создавала, — отметила сибирячка.

За сутки ролик в «Инстаграме» набрал больше 80 тысяч просмотров. А на «Ютубе» видео привлекло внимание еще и иностранцев. Они оставили под ним десятки восторженных комментариев.

— Я аж с лестницы на диван упал, как увидел первые секунды ролика, — прокомментировали видео иностранцы.

Напомним, Елена Яткина — известная новосибирская танцовщица и хореограф. Она запомнилась своими роликами с танцами в стиле «тверк» и «хай хилз». Она выступает как одна, так и в команде. Недавно Елена показала, как эффектно умеет двигаться на каблуках.

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