«Так горячо!»: сибирячка взбудоражила поклонников откровенным танцем на каблуках

Сибирячка станцевала хай-хилз в команде. Фото: стоп-кадр.

Новосибирский хореограф Елена Яткина снова зажгла танцпол. На этот раз она выступила в Москве со своими коллегами, Еленой Платоновой и Алексеем Мартыновой. Они показали откровенный танец в стиле хилз, одевшись в шорты и сапоги на высоких каблуках. А на фоне звучала песня Бритни Спирз «Showdown» — любимая песня Елены. Ролик за 9 часов посмотрели 15 тысяч человек.

— Это был супер-класс!!! Я безумно рада, что успела на него после съемки, на которую, собственно, и прилетела в Москву. Быстро добралась, выучила, снялась и, главное, покайфовала. Такое я, наверное, ни у кого на классе не танцевала! Это был приятный хилз, — написала Елена Яткина в своем «Инстаграме».

Откровенный танец взбудоражил поклонников сибирячки. Фото: стоп-кадр.

Подписчики девушки в соцсетях оставили под видео сотни десятки восторженных комментариев:

— Крышесносно!

— Такой кайф и горячо!

— Трек и движения огонь!

— Ленааа! Ты мотивация и пример!!! ОБОЖАЮ!!! Счастье видеть тебя на классе!

— Какая заразная песня, хочется пересматривать и пересматривать! — написали они.

Недавно Елена подразнила соцсети отрывком, где она танцует тверк. Девушка пообещала, что через месяц выложит полное видео, где этот танец покажет вся группа «Fraules Team».

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