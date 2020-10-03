«Лена, не волнуй так»: сибирячка в коротких шортах взбудоражила соцсети откровенным танцем

Елена показала подписчиком превью нового видео с танцем. Фото: стоп-кадр.

Новосибирская танцовщица Елена Яткина выложила в соцсети новый видеоролик. Сибирячка станцевала классику, за которую ее все знают — тверк. Из нарядов на ней были только короткие джинсовые шорты, топ бандо и кроссовки. Но это не все: танцовщица поделилась, что в будущем зажигательный танец исполнит вся группа «Fraules Team»

— На превью только я, а позже, через месяц, мы запишем полное видео, где будем всей командой. Это новая хореография, которую хотим показать во всей красе, — рассказала КП-Новосибирск Елена Яткина.

Подписчики давно ждали нового танца, и уже от одного превью потеряли голову.

— Пересмотрел на повторе раз 20!

— Пожарище!

— Какая ты красивая искорка.

— Почему, когда смотришь на вас, так нравится тверк?

— Лена, не волнуй так, — пишут они в комментариях.

Напомним, в августе Елена Яткина сообщала, что заразилась коронавирусом. Ей пришлось сидеть дома, но даже на самоизоляции душа просилась в пляс, поэтому сибирячка порадовала подписчиков коротким танцем-импровизацией.

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