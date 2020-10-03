«Лена, не волнуй так»: сибирячка в коротких шортах взбудоражила соцсети откровенным танцем

Елена показала подписчиком превью нового видео с танцем. Фото: стоп-кадр.
Новосибирская танцовщица Елена Яткина выложила в соцсети новый видеоролик. Сибирячка станцевала классику, за которую ее все знают — тверк. Из нарядов на ней были только короткие джинсовые шорты, топ бандо и кроссовки. Но это не все: танцовщица поделилась, что в будущем зажигательный танец исполнит вся группа «Fraules Team»
— На превью только я, а позже, через месяц, мы запишем полное видео, где будем всей командой. Это новая хореография, которую хотим показать во всей красе, — рассказала КП-Новосибирск Елена Яткина.
Подписчики давно ждали нового танца, и уже от одного превью потеряли голову.
— Пересмотрел на повторе раз 20!
— Пожарище!
— Какая ты красивая искорка.
— Почему, когда смотришь на вас, так нравится тверк?
— Лена, не волнуй так, — пишут они в комментариях.
Напомним, в августе Елена Яткина сообщала, что заразилась коронавирусом. Ей пришлось сидеть дома, но даже на самоизоляции душа просилась в пляс, поэтому сибирячка порадовала подписчиков коротким танцем-импровизацией.
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