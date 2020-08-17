Звезда тверка, заболевшая коронавирусом, показала танцы в трусиках

Даже сидя дома звезда не изменяет своим привычкам и продолжает радовать подписчиков новыми танцами. Фото: Кадр из видео

Звезда тверка из Новосибирска Елена Яткина рассказала КП-Новосибирск о том, как проводит время на самоизоляции. Напомним, некоторое время назад танцовщица узнала о том, что она заболела коронавирусом. Но даже сидя дома звезда не изменяет своим привычкам и продолжает радовать подписчиков новыми танцевальными зарисовками.

— На самоизоляции я провела уже почти две недели. Нахожусь я все это время дома, за городом. По большому счету, заболевание у меня протекает, можно сказать, бессимптомно. Температуры нет, кашля тоже. Единственное, что сильно огорчает — потеря обоняния. Впрочем, я так и заметила, что заболела. Тест я сдала как раз после того, как перестала чувствовать запахи. Со своим врачом я на связи практически 24\7. Конечно, физическую нагрузку мне посоветовали ограничить. Но разве прожить столько времени без любимых танцев? Поэтому я иногда, минут по пять, что-нибудь нет-нет да исполню. Вот этот отрывок в несколько секунд — это так, что называется, «импровизация не напрягаясь», — рассказала КП-Новосибирск Елена Яткина.

Скоро Елена отправится сдавать повторный тест на коронавирус, чтобы понять, отступила ли болезнь. А в это время подписчики активно поддерживают сибирячку и радуются ее новым танцам:

— Поправляйтесь скорее! Вы — наша любовь.

— Бесстыжая! Как можно быть такой идеальной?

— Выздоравливайте! Пусть к вам скорее вернется обоняние.

— Ты просто конфетка!

— Лена, я тебе поклоняюсь! — пишут люди.

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