В шортиках и на шпильках: сибирячка взбудоражила соцсети «вкусным» танцем

Ролик буквально за день собрал почти девять тысяч лайков и около сотни комментариев. Фото: Кадр из видео

Новосибирская танцовщица Елена Яткина выложила в сеть новый ролик, который буквально за день собрал почти девять тысяч лайков и около сотни комментариев. На нем она, вместе с другими танцорами эффектно двигается на высоких шпильках.

— Такой танец называют хиллс-хореографией — его выполняют на высоких каблуках. Это видео — результат мастер класса, который я проводила в Москве. В кадре я танцую с опытными людьми, но вообще учиться ему приходили разные люди, с разным уровнем. И научиться правда можно хоть с нуля. Главное не думать, что все так легко, как кажется. Каблуки — вещь коварная, на них еще ходить сначала нужно научиться, прежде, чем танцевать, — пояснила Елена Яткина КП-Новосибирск.

Подписчики сибирячки ролик оценили. В комментариях под постом многие их них написали, что тоже были бы не прочь научиться таким движениям на шпильках:

— Это бомбическая фантастика!

— Тоже хочу так уметь.

— Вышло вкусно!

— Пересматривать миллион раз можно, — пишут люди.

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