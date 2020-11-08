Сход вагонов под Новосибирском 8 ноября 2020 года: движение поездов восстановили

Завалившиеся вагоны разбирали несколько часов. Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Новосибирской области.

В Новосибирской области восстановлено движение пассажирских поездов. Напомним, что ЧП произошло в городе Татарск на железнодорожной станции. С рельс сошло больше 30 вагонов. Из-за этого возникла задержка в движении пассажирских поездов.

— В результате схода более чем на 5 часов был задержан поезд №1 Владивосток — Москва, всем пассажирам поезда предоставлено питание. На 3,5 часа — №118 Москва — Новокузнецк, на 3 часа — №128 Адлер — Красноярск, на 1 час 30 минут — №38 Москва — Томск и №62 Москва — Владивосток, — рассказали в пресс-службе Западно-Сибирской железной дороги.

КП-Новосибирск обратился за комментарием к юристу Константину Зиновьеву, чтобы узнать смогут ли пассажиры потребовать компенсацию за задержку своего рейса.

— Я думаю, что могут. В данном случае ответственность перевозчика перед потребителем возникает вне зависимости от наличия его вины. А вот сумму уже будут определять в зависимости от обстоятельств, — рассказал КП-Новосибирск Константин.

Напомним, что следователи по данному факту возбудили уголовное дело. Им предстоит выяснить, что послужило причиной аварии на железной дороге.

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