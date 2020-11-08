Появились фото и видео схода вагонов под Новосибирском 8 ноября 2020 года

Из-за схода вагонов задерживаются несколько поездов. Фото: Новосибирская служба эвакуации "Аст-54"

В социальных сетях появились фото и видео с места ЧП в городе Татарске. Напомним, что днем, около 16 часов дня в Новосибирской области сошел с рельс 31 вагон. Пострадавших нет.

— В Новосибирском регионе Западно-Сибирской железной дороги задерживаются пассажирские поезда в районе станции Татарская. Опоздание составляет более 3 часов: Владивосток — Москва, Адлер — Красноярск, Москва — Новокузнецк, — сообщили в пресс-службе Западно-Сибирской железной дороги.

Вагоны были загружены щебнем. Фото: Новосибирская служба эвакуации "Аст-54"

На кадрах, которые появились в интернете видно, что вагоны лежат в куче. Они собрались будто гармошка.

Сейчас следователи возбудили уголовное дело, и будут выяснять все подробности случившегося.

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