Появились фото и видео схода вагонов под Новосибирском 8 ноября 2020 года

Из-за схода вагонов задерживаются несколько поездов. Фото: Новосибирская служба эвакуации "Аст-54"
В социальных сетях появились фото и видео с места ЧП в городе Татарске. Напомним, что днем, около 16 часов дня в Новосибирской области сошел с рельс 31 вагон. Пострадавших нет.
— В Новосибирском регионе Западно-Сибирской железной дороги задерживаются пассажирские поезда в районе станции Татарская. Опоздание составляет более 3 часов: Владивосток — Москва, Адлер — Красноярск, Москва — Новокузнецк, — сообщили в пресс-службе Западно-Сибирской железной дороги.
Вагоны были загружены щебнем. Фото: Новосибирская служба эвакуации "Аст-54"
На кадрах, которые появились в интернете видно, что вагоны лежат в куче. Они собрались будто гармошка.
Сейчас следователи возбудили уголовное дело, и будут выяснять все подробности случившегося.
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