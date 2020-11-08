Следователи завели уголовное дело после схода 31 вагона в Новосибирской области

Из-за ЧП задерживаются пассажирские поезда. Фото: Новосибирская служба эвакуации "АСТ-54"

Следователи возбудили уголовное дело по факту, сошедшего с рельс состава в городе Татарске Новосибирской области. Об этом сообщили в пресс-службе Западно-Сибирского следственного управления на транспорте СК России.

— Предварительно установлено, что 8 ноября 2020 года около 16 часов местного времени на ст. Татарская Новосибирской области произошел сход 31 вагона, груженных щебнем. В результате происшествия никто не пострадал, — рассказали в пресс-службе.

Известно, что уголовное дело возбудили по статье 263 часть 1 УК РФ — «Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта».

Сейчас на месте работают следователи и выясняют более подробно, из-за чего часть состава могла сойти с рельс.

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