Сход вагонов под Новосибирском 8 ноября 2020 года: на место прибыли сотрудники МЧС

На месте аварии работают сотрудники МЧС. Фото: пресс-служба МЧС России по НСО.

Сотрудники МЧС помогают ликвидировать ЧП на станции Татарская в Новосибирской области. Напомним, что днем 8 октября несколько вагонов сошли с путей. Недавно в социальных сетях появились фото и видео с места происшествия.

— Состав состоял из 30 вагонов, из них 16 опрокинуты в габарит на одном из путей, в том числе шесть цистерн с дизельным топливом и десять вагонов с грузом щебня и пластикового гранулята. Еще 14 вагонов и тепловоз остались на колесах, — уточнили в пресс-службе МЧС России по Новосибирской области.

16 вагонов опрокинулись на бок. Фото: пресс-служба МЧС России по НСО.

Сейчас из-за сошедших вагонов на железнодорожных путях задерживаются несколько пассажирских рейсов.

На месте так же работают следователи, которым предстоит узнать причину, по которой вагоны сошли с рельс.

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