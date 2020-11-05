Мать троих детей, погибших на пожаре в Каргате, осталась жива, потому что была в полиции

Пожар в Каргате 5 ноября 2020 года унес жизни пятерых человек.

Пожар в Каргате 5 ноября 2020 года унес жизни пятерых человек: двоих мужчин и троих детей. Известно, что в сгоревшем частном доме жила многодетная семья. В живых осталась только мама погибших мальчиков и ее старший сын: как стало известно КП-Новосибирск, в момент трагедии они вместе были в полиции, в отделе ПДН.

— Предварительная версия пожара — неосторожное обращение с огнем, скорее всего во время курения. В доме выпивали. Предварительно, во время пожара все дети были в одной комнате и спали, — рассказал источник КП-Новосибирск.

Сейчас на месте произошедшего еще работают спецслужбы. Специалисты МЧС продолжают разбор сгоревших конструкций, а следователи уже возбудили уголовное дело о причинении смерти по неосторожности.

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