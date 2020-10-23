Новосибирскому полицейскому, убившему любовницу-трансгендера, предъявили обвинение

Мужчина будет находиться под стражей до 13 декабря. Фото: vk.com/стоп-кадр ROMB.

Полицейскому, убившему девушку-трансгендера, предъявили обвинение. Мужчина будет находиться под стражей до 13 декабря.

— В отношении обвиняемого решением суда по ходатайству следователя выбрана мера пресечения в виде заключения под стражу до 13 декабря, — пояснила КП-Новосибирск старший помощник руководителя СУ СК РФ по Новосибирской области по взаимодействию со СМИ Анастасия Кулешова. — В настоящее время расследование уголовного дела по ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство) продолжается.

Ранее КП-Новосибирск подробно рассказывала о данной истории. Напомним, 20-летнего сибиряка обвиняют в убийстве известной в Новосибирске девушки-трансгендера Виктории Басаковской, с которой у него, по некоторым сведениям, был роман. Тело девушки было найдено 13 октября недалеко от села Бурмистрово Искитимского района.

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