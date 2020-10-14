Молчит и опускает глаза: полицейского, убившего любовницу-трансгендера, отправили под арест

Полицейского арестовали до 13 декабря. Фото: Алена ЛЮБИМОВА

14 октября в искитимском районом суде избрали меру пресечения для полицейского Дениса К., убившего свою любовницу трансгендера.

Пока Дениса К. вели по коридору представитель СМИ успели задать ему один вопрос: «Зачем вы убили Вику?». Полицейский промолчал и опустил глаза.

Под арестом полицейский пробудет минимум 2 месяца - до 13 декабря.

Напомним, сержант полиции роты ППС Железнодорожного района 5 октября жестоко расправился с известным в Сибири трансгендером Викторией (по паспорту - Николая Басаковского). Мужчина задушил свою жертву голыми руками в доме своих родителей в деревне Бурмистрово под Новосибирском, а затем отрезал у нее указательный палец правой руки, чтобы беспрепятственно пользоваться телефоном убитой.

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