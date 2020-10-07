Новосибирский суд оставил в СИЗО «праведника» Виссариона

В Новосибирске под арестом оставили лидера секты «Церковь Последнего завета» Сергея Торопа, известного как Виссарион. Фото: Алена МАРТЫНОВА

В Новосибирске под арестом оставили лидера секты «Церковь Последнего завета» Сергея Торопа, известного как Виссарион. Напомним, арестовали мужчину 23 сентября, после того как накануне в общине, где проживали члены секты, прошел обыск. После этого Виссарион и его последователи попытались обжаловать приговор, но суд оставил его без изменений.

— Поводом к апелляционному рассмотрению явилась апелляционная жалоба стороны защиты. Апелляционным постановлением судьи Новосибирского областного суда от 7 октября постановление Центрального районного суда, об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу Сергею Торопу, оставлено без изменения, — сообщили в пресс-службе Новосибирского областного суда.

Напомним, секта «Церковь Последнего завета» располагалась на берегу красноярского озера Тиберкуль еще с 90-х годов. Виссарион собрал вокруг себя сподвижников, а себя провозгласил «новым Христом» и стал проповедником. Как рассказывали КП-Новосибирск люди, какое-то время прожившие общине Виссариона, там действовали строгие и весьма неоднозначные законы: есть разрешалось только определенные продукты, традиционная медицина и образование отрицались, а мужчинам было разрешено многоженство. Сейчас же речь идет сразу о двух сразу о двух уголовных статьях — это «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью» и «Создание некоммерческой организации, посягающей на личность и права граждан».

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