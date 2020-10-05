Вирусолог рассказал, через какое время переболевшие коронавирусом рискуют заразиться повторно

Риск повторного заражения очень высок. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Нерадостные прогнозы озвучил ведущий научный сотрудник Института клинической и экспериментальной медицины Александр Чепурнов. Оказывается, даже если человек переболел коронавирусом, уже через несколько месяцев он может заразиться вновь:

- Наблюдения показывают, что в течение трех-четырех месяцев у переболевших снижаются антитела вплоть до полного исчезновения, к пятому-шестому клеточный иммунитет перестает отвечать на коронавирусный антиген. Поэтому постковидный иммунитет я оцениваю в полгода., - объяснил КП-Новосибирск Александр Алексеевич.

Ученый приводит конкретный пример: сейчас он наблюдает за пациентом, переболевшим в марте, и вновь заразившимся в сентябре.А это значит, что те, кто заболел в самом начале Поэтому те, кто болел в апреле и мае, сейчас уже снова рискуют подхватить заразу, и им обязательно нужно соблюдать все меры предосторожности.

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