«Коронавирус мутирует, некоторые сыворотки его уже не распознают»: вирусолог объяснил, что нас ждет во время второй волны и почему в школах карантин не нужен

Как коронавирус распространяется, до сих пор неясно. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Коронавирус пока и не думает отступать: если еще в августе в России фиксировали менее 5 тысяч заболевших в сутки, то сейчас их каждый день вдвое больше. О том, какой будет вторая волна, рассказал ведущий научный сотрудник Института клинической и экспериментальной медицины Александр Чепурнов.

«ВИРУС ЭВОЛЮЦИОНИРУЕТ»

- Надеяться на то, что со временем вирус ослабнет и зараженные будут легче переносить болезнь, конечно, можно, но вирусы могут эволюционировать разнонаправленно, и не исключено и утяжеление. Пока нам всем кажется, что вирус слабеет и смертность снижается, но, боюсь, это фактор летних месяцев - в это время все вирусы размножаются хуже, - рассказал КП-Новосибирск Александр Алексеевич. - И я пока не видел работ, в которых говорилось бы о том, что удалось изолировать и проанализировать вирус, который вызывает менее агрессивную форму болезни. Сложно понять, с чем связано легкое течение болезни, - то ли с индивидуальными особенностями человека, то ли с вирусом. Я сам несколько раз пытался изолировать такие штаммы, но оказывалось, что различий в геноме нет. Хотя если бы удалось такой геном изолировать, то мы получили бы то, что называют аттенуированной, или живой вакциной - препаратом, который производится на основе ослабленных возбудителей заболевания. Это было бы отличной находкой, но такого пока нет.

- То есть можно сказать, что вирус «умнеет» и становится еще опаснее?

- Появились первичные данные, что происходят такие изменения, из-за которых вирус начинает реагировать на сыворотки хуже по сравнению с ранними штаммами. Он просто перестает распознаваться сыворотками от первичных вариантов болезни. Поэтому на данный момент спрогнозировать ситуацию очень сложно.

Александр Чепурнов предупреждает, что вторая волна коронавируса будет тяжелой и расслабляться пока рано.

«В ШКОЛАХ КАРАНТИН НЕ НУЖЕН»

- Многие родители спорят, нужно ли сейчас, в условиях второй волны, вводить карантин в школах при появлении в классе больного или контактного и отправлять на дистанционное обучение целые классы. Есть ли от этого толк?

- Это избыточная мера, на мой взгляд. Я за то, чтобы изолировали только одного заболевшего ребенка, но класс продолжал бы заниматься. С учетом того, что в классе 20 - 30 человек, можно вообще постоянно находиться на карантине. А нахождение детей в длительной изоляции дома - это большая психологическая нагрузка, этого всего мы нахлебались еще весной. И никто еще не дал конкретного анализа, чтобы понять, каковы медицинские потери в связи с другими болезнями. Они точно есть в силу того, что врачи отвлечены на лечение коронавируса, у людей нарастает нервозность, связанная с экономическими потерями и необходимостью находиться дома, психологическая нагрузка провоцирует другие болезни.

- А то, что учителя находятся в классе без масок, а в коридорах школы и в учительской ходят в масках, это верно?

- Попытка изолировать классы друг друга и ввести раздельные перемены, я полагаю, целесообразная мера. Я хорошо отношусь к маске при большом скоплении людей. Да, в классе это невозможно, но вне его, думаю, будет полезно.

«В КОРОНАВИРУС МЫ ПОГРУЗИЛИСЬ НАДОЛГО»

- Сейчас начинается вакцинация против коронавируса, и опять разгорелась целая полемика - нужно прививаться или нет. Что вы ответите на такой вопрос?

- Тем, кто является противником вакцин, нужно понимать: вакцина - это не только защита против какой-то конкретной болезни, это еще и обучение иммунитета. У современных детей тренированность иммунитета намного меньше. Мы уже подзабыли о таких инфекциях, как корь, скарлатина, потому что есть вакцины. Но раз нет серьезных инфекционных болезней, то и иммунитет не тренируется. Вакцины хоть как-то выполняют эту роль да еще и защищают от конкретной болезни.

Тренированный иммунитет - это очень важно, но тренировать его надо не на коронавирусе! И наша задача - сгладить ситуацию так, чтобы не перегрузить больничные фонды.

- Стало понятно, по каким принципам все-таки распространяется болезнь?

- Распространение коронавируса до сих пор остается загадкой, потому что известны случаи, когда у больных людей, у которых довольно высокое содержание вируса в носоглотке, ни в семье, ни в ближайшем окружении никто не заражался. При этом известны и случаи, когда человек становился суперраспространителем, что характерно почти для всех инфекций.

- Как думаете, скоро нам удастся одолеть заразу?

- Похоже, в коронавирус мы погрузились надолго. У меня есть определенные сомнения в том, что нам удастся создать коллективную иммунную прослойку естественным путем, то есть переболев. По примеру первого коронавируса, с которым мир столкнулся в 2002 году, предполагалось, что это будет длиться несколько лет. Однако наблюдения показывают, что в течение трех-четырех месяцев у переболевших снижаются антитела вплоть до полного исчезновения, к пятому-шестому клеточный иммунитет перестает отвечать на коронавирусный антиген. Поэтому постковидный иммунитет я оцениваю в полгода. Сейчас наблюдаем именно за таким пациентом. При прекрасной иммунограмме месячной давности пациент, переболевший в начале марта, повторно заразился в конце сентября. Поэтому те, кто болел в апреле и мае, через полгода вновь окажутся в группе риска. Имеет смысл поберечься. Поствакцинальный иммунитет может быть сильнее или слабее. Многое зависит и от конструкции вакцины. Поэтому надо и дальше поддерживать разработку вакцин, а также новых средств для химиотерапии. И мы должны учиться жить в этих условиях, а не выжидать, когда что-то пройдет и куда-то денется.

- Чего нам ждать до конца осени?

- Заболеваемость и дальше будет расти. Прибавятся еще и сезонные простудные моменты, появятся сочетанные болезни. А это значит, что лечить их будет сложнее, понадобится усиленная диагностика.

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