Лидера «Церкви последнего завета» Виссариона и его помощников завели в Центральный суд Новосибирска

Задержанных доставили в Центральный суд Новосибирска.
Фото: Алена МАРТЫНОВА
Центральный районный суд готовится избрать меру пресечения основателю религиозной организации «Церковь последнего завета» Сергею Торопе и его сподвижникам Вадиму Редькину и Владимиру Ведерникову.
Накануне задержанных доставили вертолетом спецслужб в Новосибирск.
— Подозреваемых завели в здание суда, — сообщает корреспондент КП-Новосибирск Алена Мартынова с места событий. — Точное время заседаний еще не озвучили.
Напомним, задержанным в Красноярске лидерам религиозной секты планируется предъявить обвинение сразу по нескольким статьям, среди которых «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью» двум и более лицам, а также «Создание некоммерческой организации, посягающей на личность и права граждан».
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