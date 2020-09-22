Главу «Церкви последнего завета» Виссариона и его задержанных сподвижников везут в Новосибирск

"Секта Виссариона" существует почти 30 лет. Фото: Валерий БЕКЕШИН.

Скандального проповедника и его сподвижников, задержанных в Красноярском крае, силовики на вертолете вывезли в столицу Сибири. Такое решение было принято, чтобы избежать возможного давления на следствие со стороны адептов секты. Пока по делу будут проводиться разбирательства и собираться доказательная база подозреваемые, среди которых бывший милиционер Сергей Торопа (Виссарион) будут содержаться в новосибирском изоляторе. Все материалы по данной деструктивной организации находятся на контроле силовых ведомств Москвы.

Напомним, накануне в общине правоохранители провели обыски и нашли там незаконное огнестрельное оружие, патроны. Кроме того, у силовиков накопилось много вопросов к основателю секты. Известны случаи гибели людей, к которым косвенно или напрямую причастен Виссарион.

— Задержанным планируется предъявить обвинение сразу по нескольким статьям, среди которых «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью» и «Создание некоммерческой организации, посягающей на личность и права граждан», — сообщил КП-Новосибирск источник в правоохранительных органах.

К Виссариону люди тянулись со всех уголков страны. Фото: Валерий БЕКЕШИН

«Церковь последнего завета»- религиозное движение, которое было основано 29 лет назад назад бывшим инспектором ДПС Сергеем Торопом. Последователи движения считают 59-летнего мужчину современным воплощением Иисуса Христа.

Сподвижник Торопова Владимир Ведерников является главой местной школы «Истоки», расположенной в деревне Черемшанка, недалеко от эпицентра «Города Солнца», где проживают сами адепты. Учебное заведение рассчитано на 145 мест. Там обучаются ребятишки с 1 по 11 класс. В эту школу еще зимой наведывались полицейские с обысками. Были подозрения на финансовые нарушения в общине, так как школа получает серьезные субсидии из местного бюджета.

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