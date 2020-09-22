Виссариона и его сподвижников доставили в Новосибирск

Виссариона доставили в Центральный суд Новосибирска.

Основателя религиозной организации «Церковь последнего завета» Сергея Торопа и его сподвижников Вадима Редькина и Владимира Ведерникова спецслужбы доставили в Новосибирск.

Такое решение было принято, чтобы избежать возможного давления на следствие со стороны адептов секты.

Накануне в общине на территории Красноярского края провели обыски и нашли там незаконное огнестрельное оружие, патроны. Кроме того, у правоохранителей накопилось много вопросов к основателю религиозной организации. Известны случаи гибели людей, к которым косвенно или напрямую причастна секта.

— Задержанным планируется предъявить обвинение сразу по нескольким статьям, среди которых «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью» двум и более лицам, а также «Создание некоммерческой организации, посягающей на личность и права граждан», — сообщил КП-Новосибирск в Следственном комитете.

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Что же не так с учением Виссариона? В миру его зовут Сергей Тороп, в прошлом служил в ППС в советской милиции и никакой набожностью не отличался. И вдруг в 1990 году на Торопа снизошло, как он говорит, «духовное пробуждение», он объявил своей матерью Деву Марию и стал проповедником. Назвавшись Виссарионом, организовал «Церковь последнего завета» (подробности).

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