Появилось видео допроса педофила, убившего двух сестер

Отчима убитых сестер доставили к следователю. Фото: стоп-кадр

В пятницу, 18 сентября, СК РФ обнародовал видео допроса отчима, изнасиловавшего и убившего двух девочек из Новосибирской области.

Подозреваемого в громком убийстве к следователю доставили бойцы ОМОНа.

— За что вы доставлены? — спрашивает следователь на видео.

— За убийство, — отвечает отчим детей.

— Вину свою признаете?

— Признаю. Раскаиваюсь, не понимаю, почему сделал, — рассказывает подозреваемый.

Напомним, мужчину, которого обвиняют в жестоком убийстве двух девочек, задержали 18 сентября. Его поймали полицейские, когда прочесывали дачи. Подозреваемый пытался убежать от сотрудников.

Громкое убийство произошло 15 сентября. В Рыбинске Ярославской области мама двух дочек пришла домой и увидела, что девочки мертвы. Позже стало известно, что сестер перед гибелью изнасиловали. Подозреваемый — их отчим. Мама детей познакомилась с ним по переписке. Вскоре женщина переехала к нему жить вместе с дочками. Раньше семья жила в Новосибирской области. Известно, что мужчина уже был судим за изнасилование и убийство ребенка.

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