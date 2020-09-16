«Изнасиловал и изрезал тела»: две сестры из Новосибирской области погибли от рук отчима

Отчим девочек уже отбывал наказание за убийство. Фото: Архив "КП"

В городе Рыбинске Ярославской области маньяк жестоко убил и изнасиловал двух сестер. Девочки переехали туда с семьей из Новосибирской области. Уголовное дело будут расследовать в Следственном комитете РФ по поручению Александра Бастрыкина.

Подозреваемый — сожитель матери убитых девочек. В прошлом мужчина отбывал наказание за тяжкие преступления, в том числе убийство. В декабре 2019 года он вышел на свободу.

— Днем 15 сентября в квартире были обнаружены тела двух сестер 13 и 8 лет с признаками насильственной смерти. В ходе предварительного следствия также установлен факт совершения сексуального насилия в отношении детей, — сообщили в пресс-службе СК России.

В отношении мужчины возбудили уголовное дело по статьям «Убийство» и «Изнасилование».

Председатель СК России поручил оперативно исследовать все обстоятельства, разобраться в причинах и установить мотив преступления, провести все нужные экспертизы.

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