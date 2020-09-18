Отчим, убивший двух сестер из Новосибирской области, был судим за изнасилование ребенка

В прошлом отчим девочек изнасиловал и убил еще одного ребенка. Фото: mironovyaroslavl

Стали известны новые сведения о прошлом убийцы двух сестер Виталии Молчанове. Раньше его жертвой стал еще один ребенок. Об этом сообщила Уполномоченный при Президенте России по правам ребенка Анна Кузнецова.

— Преступник, совершивший это зверство, еще не найден. Известно, что он ранее был судим за изнасилование и убийство ребенка. Теперь жертвами стали две девочки, — написала Анна Кузнецова на своей странице в «Инстаграме».

Напомним, ранее губернатор Ярославской области и полицейские объявили награду в 500 тысяч рублей тому, кто сообщит, где находится подозреваемый.

На вид ему 40 лет, рост около 170-175 сантиметров, худощавого телосложения, волосы темные короткие. Был одет в серую бейсболку, красную спортивную куртку с капюшоном, красные спортивные брюки и черные кроссовки с белыми полосками и подошвой.

Информацию можно сообщить по круглосуточному телефону доверия 8(4852) 73-10-50, 8(4852) 72-88-11 или 102.

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