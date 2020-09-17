За информацию о подозреваемом в громком убийстве двух сестер из Новосибирской области дадут полмиллиона рублей

За информацию о местонахождении подозреваемого в громком убийстве объявили награду. Фото: mironovyaroslavl

Губернатор Ярославской области Дмитрий Миронов вместе с полицией объявил награду в полмиллиона рублей. Деньги отдадут тому, кто сообщит о местонахождении подозреваемого в громком убийстве двух маленьких сестер. Трагедия произошла 15 сентября.

— Нужна достоверная информация, которая приведет к задержанию Виталия Молчанова. Этот человек подозревается в совершении убийства двух девочек в Рыбинске. Это страшное преступление, мы обязаны найти и наказать виновных, — сообщил губернатор.

Приметы подозреваемого: на вид ему 40 лет, рост около 170-175 сантиметров, худощавого телосложения, волосы темные короткие.

Был одет: бейсболка серого цвета, спортивная куртка с капюшоном красного цвета и вставкой черного цвета от середины груди. Спортивные брюки красного цвета, кроссовки черного цвета с тремя полосками белого цвета, подошва кроссовок белого цвета.

Информацию можно сообщить по круглосуточному телефону доверия 8(4852) 73-10-50, а также 8(4852) 72-88-11 или 102.

Напомним, мама вместе с маленькими детьми переехала в Рыбинск из Новосибирской области. Она познакомилась с мужчиной по переписке, и он пригласил их жить к себе. Позже выяснилось, что отчим в прошлом он отбывал наказание за тяжкие преступления, в том числе убийство. В декабре 2019 года он вышел на свободу. Уголовное дело будут расследовать в Следственном комитете РФ по поручению Александра Бастрыкина.

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