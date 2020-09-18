Появилось видео задержания отчима, который изнасиловал и убил двух сестер из Новосибирской области

Мужчина рассказал, что перед убийством девочек, напился. Фото: стоп-кадр

В пятницу, 18 сентября, СК РФ обнародовало видео с задержания задержания отчима, который изнасиловал и убил двух сестер из Новосибирской области. Известно, что его поймали в кустах недалеко от места, где он жестоко расправился с двумя девочками.

На видео мужчина рассказывает, что было перед тем, как он изнасиловал и убил двух сестер.

— Она говорит, что не проблема, ложитесь пораньше. Я выпил еще одну бутылку и убил, — говорит мужчина ролике.

По информации телеграм-канала «Life Shot», после убийства девочек отчим попытался покончить с собой, но неудачно, он решил сбежать.

— Уголовное дело по факту совершения особо тяжких преступлений в отношении девочек расследуется Главным следственным управлением Следственного комитета Российской Федерации. В ближайшее время мужчина будет доставлен к следователям для проведения следственных действий, — говорится в сообщении ведомства.

Напомним, громкое убийство произошло в Рыбинске Ярославской области. Туда мама с двумя дочками переехала недавно, познакомившись с мужчиной по переписке.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:

Редакция: (383) 289-91-00

Viber/WhatsApp: 8-923-145-11-03

Почта: kp.nsk@phkp.ru