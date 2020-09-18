Отчима, изнасиловавшего и убившего двух маленьких сестер из Новосибирской области, задержали

Отчима двух маленьких девочек, которого подозревают в их убийстве, нашли. Фото: телеграм-канал «Полковник Трифонов»

В Рыбинске Ярославской области задержали отчима двух маленьких девочек, которого подозревают в их изнасиловании и жестоком убийстве. Об этом КП-Новосибирск рассказали в ГУ МВД по Ярославской области.

— Мужчина задержан. Пока подробности не разглашаются, — прокомментировали в ведомстве.

Фото с задержания мужчины опубликовано в телеграм-канале «Полковник Трифонов».

Напомним, громкое убийство произошло 15 сентября. Мама двух маленьких девочек из Новосибирской области познакомилась с мужчиной по переписке. Спустя некоторое время он позвал семью жить к себе в Рыбинск. Женщина устроилась на работу в местную больницу. Когда она в очередной раз вернулась со смены, то увидела жуткую картину: ее обеих дочерей жестоко убили, а отчим сбежал. Выяснилось, что ранее он уже был судим за изнасилование и убийство ребенка. За информацию о местонахождении подозреваемого в громком убийстве губернатор Ярославской области пообещал вознаграждение в полмиллиона рублей.

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