Новосибирскую живодерку, растерзавшую кота Мотю, не накажут

Живодерке, растерзавшей Мартина, вынесли приговор. Фото: https://vk.com/akadem54

В Новосибирске поставлена точка в громкой истории, которая потрясла весь город. Живодерке, растерзавшей кота Мартина в Академгородке, вынесли приговор. Об этом КП-Новосибирск рассказал директор юридической компании «Егоров и партнеры» Сергей Егоров. Он представлял в суде интересы хозяйки животного.

— 14 августа 2020 года мировым судьей 2-го судебного участка Советского района Новосибирска вынесено постановление об освобождении от уголовной ответственности и применении принудительных мер медицинского характера девушке, убившей кота Мартина. Ее обвиняли в «Жестком обращении с животными», — рассказал Сергей Егоров. — Психиатры признали ее невменяемой. В настоящее время ввиду имеющегося заболевания она опасна для себя и окружающих лиц и нуждается в лечении.

Известно, что девушка уже почти год по решению суда находится в психиатрической лечебнице.

Без ответа пока осталось требование хозяйки кота Мартина о том, чтобы ей возместили моральный ущерб в размере полумиллиона рублей и стоимость погибшего кота — 50 тысяч рублей. Возможно, это будет выделено в отдельное судебное производство.

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