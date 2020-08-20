В Новосибирске из-за сообщения о минировании эвакуировали детские сады и больницы

Сообщения о минировании поступили в суды, детские сады, больницы и другие учреждения. Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

Аппарат антитеррористической комиссии Новосибирской области (АТК) прокомментировал ситуацию с сообщениями о минировании 20 августа 2020 года. Сообщения о заложении взрывчатки пришли на почту многих зданий. Оказались "заминированы" не только суды, но и объекты транспортной инфраструктуры, отделения налоговой службы, Сбербанка России, почтовых отделений, больниц и даже детских садов.

— В соответствии с нормами действующего законодательства и алгоритмами ситуационного реагирования, при поступлении таких сообщений проводится эвакуация людей из зданий. Специальные службы, входящие в оперативный штаб в Новосибирской области, обследуют здания на предмет обнаружения взрывных устройств, устанавливают отправителей сообщений. В настоящее время в уже проверенных зданиях признаков закладки взрывных устройств не обнаружено, — сообщили в АТК Новосибирской области.

Граждан призывают сохранять спокойствие и действовать в соответствии с указаниями компетентных органов и администраций учреждений.

Ситуация находится на контроле Губернатора Новосибирской области Андрея Травникова – председателя антитеррористической комиссии региона.

Напомним, похожая ситуация произошла в Новосибирске ровно неделю назад, 13 августа. Тогда массово "минировали" суды, больницы и налоговую в Новосибирской области.

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