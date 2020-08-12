Дело уволенного экс-главы новосибирского ГИБДД Сергея Штельмаха расследуют заново

Следователи снова взялись за дело Сергея Штельмаха. Фото: Андрей КОПАЛОВ

Уголовное дело против бывшего руководителя новосибирского областного Управления ГИБДД Сергея Штельмаха снова расследуется. Информацию об этом подтвердили в Следственном комитете области.

— Дело находится на стадии расследования, — сообщила КП-Новосибирск старший помощник руководителя следственного управления СК РФ по НСО по взаимодействию со СМИ Анастасия Кулешова.

Напомним, начальника новосибирской Госавтоинспекции уволили с поста в октябре 2018 года. Причина — «совершение проступка, порочащего честь сотрудника органов внутренних дел». В марте 2019 года стало известно, что Штельмах выдал шесть «блатных» пропусков на автомобили и удостоверения, но в конце 2019 уголовное дело было прекращено: следствие не нашло состава преступления.

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