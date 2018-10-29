Совершил проступок: уволен начальник новосибирского управления ГИБДД Сергей Штельмах
Начальник Госавтоинспекции Новосибирской области Сергей Штельмах больше не служит в органах. Информацию «Комсомольской правде»-Новосибирск» официально подтвердили в пресс-службе ГУ МВД по Новосибирской области.
— Он уволен приказом министра внутренних дел России, — заявили «КП»-Новосибирск» в пресс-службе ГУ МВД по Новосибирской области, добавив, что не будет уточнять формулировку — из-за чего именно отстранен от должности Штельмах.
Тем временем в соцсетях уже появилась фотография документа. Если верить ей, то Штельмаха уволили из МВД «в связи с совершением проступка, порочащего честь сотрудника органов внутренних дел. Выслуга лет на день увольнения составляет в календарном исчислении 30 лет».