2018-10-29T14:08:14+03:00
Общество

Совершил проступок: уволен начальник новосибирского управления ГИБДД Сергей Штельмах

В соцсетях опубликован приказ министра внутренних дел России. В пресс-службе частично подтверждают информацию
Виктория МИНАЕВА
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Сергей Штельмах уволен из МВД.Сергей Штельмах уволен из МВД.Фото: Андрей КОПАЛОВ
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Начальник Госавтоинспекции Новосибирской области Сергей Штельмах больше не служит в органах. Информацию «Комсомольской правде»-Новосибирск» официально подтвердили в пресс-службе ГУ МВД по Новосибирской области.

— Он уволен приказом министра внутренних дел России, — заявили «КП»-Новосибирск» в пресс-службе ГУ МВД по Новосибирской области, добавив, что не будет уточнять формулировку — из-за чего именно отстранен от должности Штельмах.

Тем временем в соцсетях уже появилась фотография документа. Если верить ей, то Штельмаха уволили из МВД «в связи с совершением проступка, порочащего честь сотрудника органов внутренних дел. Выслуга лет на день увольнения составляет в календарном исчислении 30 лет».

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