Совершил проступок: уволен начальник новосибирского управления ГИБДД Сергей Штельмах

СЕГОДНЯ 14:02 2018-10-29T14:08:14+03:00

В соцсетях опубликован приказ министра внутренних дел России. В пресс-службе частично подтверждают информацию

Изменить размер текста: A A

Начальник Госавтоинспекции Новосибирской области Сергей Штельмах больше не служит в органах. Информацию «Комсомольской правде»-Новосибирск» официально подтвердили в пресс-службе ГУ МВД по Новосибирской области.

— Он уволен приказом министра внутренних дел России, — заявили «КП»-Новосибирск» в пресс-службе ГУ МВД по Новосибирской области, добавив, что не будет уточнять формулировку — из-за чего именно отстранен от должности Штельмах.

Тем временем в соцсетях уже появилась фотография документа. Если верить ей, то Штельмаха уволили из МВД «в связи с совершением проступка, порочащего честь сотрудника органов внутренних дел. Выслуга лет на день увольнения составляет в календарном исчислении 30 лет».