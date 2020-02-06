Дело уволенного за «вездеходы» экс-главы новосибирского УГИБДД Сергея Штельмаха, развалилось

6 Февр. 2020 2020-02-06T08:23:38+03:00

Следствие не нашло состава преступления в действиях полковника. Теперь он может потребовать компенсацию за незаконное преследование

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Прекращено уголовное дело против бывшего руководителя новосибирского областного Управления ГИБДД Сергея Штельмаха. Об этом КП-Новосибирск сообщил источник в правоохранительных органах.

Формулировка документа - «отсутствие состава преступления». Теперь Штельмах вправе требовать денежную компенсацию за уголовное преследование, которому подвергался, получается, незаконно.

Поводом для возбуждения дела, вероятно, стали так называемые «вездеходы» - документы, дающие преимущества их обладателям. В руках сотрудников управления собственной безопасности оказалось, например, удостоверение советника главы УГИБДД. Обладателем пропуска оказался депутат Законодательного собрания Новосибирской области Николай Мочалин.

«Откуда корка у тебя? Не твое дело!» - депутат Заксобрания рассказал, как у него нашли документ советника Главного госавтоинспектора. Радио «Комсомольская правда»-Новосибирск» (98,3 FM) 00:00 00:00

— Ну да, было у меня удостоверение дружинника. Я уже 20 лет депутат как, ко мне часто обращаются люди, попавшие в какие-то несправедливые ситуации, столкнувшиеся с незаконными требованиями сотрудников ГАИ. Я обращался с просьбой помочь разобраться, Штельмах почти всегда реагировал. Лично Штельмаха знаю только с официальной стороны. Я ему не друг, не брат, не сват, в баню с ним не ходил, водку не пил. Просто отношусь с уважением. И это удостоверение я вообще не предъявлял, - объяснил тогда КП-Новосибирск депутат.

Кроме этого, доследственная проверка показала, что одному из водителей выдали специальный пропуск на «Мерседес» 2014 года выпуска, который предполагал передвижение автомобиля без проверок со стороны ГИБДД.

Примечательно, что документ был утвержден руководителем областного управления МВД, однако к нему, вероятно, вопросов у следствия не возникло.

«Штельмах такого не заслужил» - автообщественник прокомментировал увольнение главы новосибирского УГИББД. Радио «Комсомольская правда»-Новосибирск» (98,3 FM). 00:00 00:00

ИСТОЧНИК KP.RU