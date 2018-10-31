«Я со Штельмахом в баню не ходил!»: депутат, которого связали с увольнением главы новосибирского УГИБДД, требует вернуть ему «корочку»

СЕГОДНЯ 09:20 2018-10-31T12:23:34+03:00

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Стало известно, из-за чего мог быть уволен Сергей Штельмах. Он возглавлял новосибирское УГИБДД почти 13 лет и вдруг лишился должности. В отставку Штельмаха отправил министр МВД, да еще и с обидной формулировкой «в связи с совершением проступка, порочащего честь сотрудника органов внутренних дел». Следом в соцсетях всплыл документ — из Следственного комитета. В бумаге описывается, как этим летом в Новосибирске были с проверкой москвичи — сотрудники Управления собственной безопасности МВД России. Во время нее остановили автомобиль, из машины вышел депутат — Николай Мочалин, показал корочку, что он советник Штельмаха. И документ, мол, незаконный.

«Также в ходе доследственной проверки установлено, что должностными лицами ГУ МВД России по Новосибирской области изготовлен пропуск на автомобиль «Мерседес Бенц S», 2014 г.в., согласно которому проверке не подлежат водительское удостоверение, регистрационные документы, путевой лист, перевозимый груз и документы для него, транспортное средство, а также люди, находящиеся в нем».

Звоним Николаю Мочалину, тот историю не отрицает, как и наличие корочки. Но уверяет, что не из-за нее случилась громкая отставка.

«Откуда корка у тебя? Не твое дело!» - депутат Заксобрания рассказал, как у него нашли документ советника Главного госавтоинспектора. Радио «Комсомольская правда»-Новосибирск» (98,3 FM) 00:00 00:00

— Ну да, было у меня удостоверение дружинника. Я уже 20 лет депутат как, ко мне часто обращаются люди, попавшие в какие-то несправедливые ситуации, столкнувшиеся с незаконными требованиями сотрудников ГАИ. Я обращался с просьбой помочь разобраться, Штельмах почти всегда реагировал. Лично Штельмаха знаю только с официальной стороны. Я ему не друг, не брат, не сват, в баню с ним не ходил, водку не пил. Просто отношусь с уважением. И это удостоверение я вообще не предъявлял. Оно лежало там же где и удостоверение депутата. В тот день я ехал на работу, нас останавливают люди, одетые в форму ГАИ. Остановили на перекрестке, из-за чего образовалась пробка, я вышел из машины, говорю: «Лейтенант, ты молодой, прекрати нарушать правила движения». Потом ко мне подошел еще один, уже в гражданском, показывает удостоверение, что он полковник МВД, удостоверение подписано Колокольцевым. Я говорю: «Ну нехрена себе! Тебе чего от меня надо?» Они в ответ: «Вы правила нарушили, двойную линию переехали». А там линии-то никогда не было.

— Скажите честно, жестко тогда с ними поговорили?

— Ну они спрашивают: «А за что тебе дали это удостоверение?». Я говорю: «Ну иди к Штельмаху, спроси». И вот эта история с удостоверением — это какой-то эпизод в одном большом общем деле на Штельмаха. Вряд ли оно на что-то повлияло. Сейчас журналисты пытаются это представить, что вот Мочалина поймали и эта бумажка сломала судьбу Штельмаха. Конечно нет! Я ему после этого случая звонил, он сказал: «Да ну перестань!». Да, по корочке этой проводили расследование. Удостоверение изъяли, я даже потребовал вернуть.

Я считаю, мне его честно дали. Оно у меня давно, еще до Стерликова даже, не помню, кто его вручал, но вроде в Заксобрании дали. Там иногда транспортный комитет собирал круглые столы, кто-то, наверное, из стариков МВД и вручил, тот, кто уже на пенсии. Как награду. И наверняка не только мне. Их же и в советское время давали, даже обычные лейтенанты, это так называемые белые талоны, это тоже самое. Это какие-то внутренние дела, разборки корпоративные, я не знаю.

— У вас было и удостоверение, и пропуск на автомобиль?

— Да все попутали к чертовой матери! У меня было удостоверение советника. А отдельно была еще какая-то машина Мерседес. А в постановлении следователям можно подумать, что и удостоверение мое, и эта «непроверяйка» на машину. Что я все это в своей машине вожу. Непроверяйка — не моя! Я может и хотел бы иметь такую, но у меня ее не было, она была у кого-то другого (смеется — Ред.). Это не про меня, но написали так, что в одночасье я стал медийной фигурой.