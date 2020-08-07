«Был чудом спасен»: пожарные устроили праздник для кота, которого вытащили из огня

Кот Гидрант отмечает международный кошачий праздник. Фото: Алена МАРТЫНОВА

В субботу, 8 августа, по всему миру будут отмечать день кошек. Прославившийся на всю страну кот Гидрант, живущий в пожарной части №111 в Новосибирской области, в этот день купается во внимании своих «коллег» и наслаждается вкусными лакомствами.

Гидрант живет в пожарной части №111. Фото: Алена МАРТЫНОВА

— В свой настоящий праздник, международный день кошек, наш кот Гидрант получает поздравления и свое любимое лакомство — мы для него специально накупили рыбу, — рассказали пожарные.

Вот так поздравили Гидранта сами пожарные. Фото: ГУ МЧС по Новосибирской области

Напомним, кот живет вместе со спасателями с 2018 года. Тогда он чуть не погиб в крупном пожаре на заводе по производству пластиковых труб в Мочище. Однако, благодаря неравнодушию спасателей, животное чудом удалось спасти. Выжившего котенка, который сильно надышался дымом, пожарные напоили водой и отогрели, после чего приютили его у себя. И теперь мохнатый питомец — настоящий талисман пожарных. Каждый день котик встречает и провожает пожарные расчеты, охраняет ближайшую территорию пожарного поста от мышей и помогает сотрудникам спецслужб снимать стресс. После того, как о Гидранте рассказали новосибирские и федеральные СМИ, он стал известен на всю страну.

Гидранта спасли в пожаре, когда он был еще котенком. Фото: ГУ МЧС по Новосибирской области\Алена МАРТЫНОВА

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