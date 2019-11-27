Пожарный с лапками: котенок, спасенный из огня, теперь сам ездит на вызовы

Год назад новосибирские пожарные вытащили из сгоревшего дома маленького котенка. Он был испуган и весь дрожал. Крохотное существо разжалобило мужественных огнеборцев, и они забрали его к себе в часть. Кличку малышу дали профессиональную - Гидрант. Корреспонденты КП-Новосибирск съездили в гости к спасателям и посмотрели, как изменилась жизнь усатого погорельца.

Тот самый момент, когда Гидранта спасли из огня. Фото: Виктор Боровских/ГУ МЧС России по Новосибирской области.

ПРИХОДИТ НА КОЛЕНИ ТОЛЬКО ПО НАСТРОЕНИЮ

Подъезжаем к пожарной части 111 на станции Мочище. Над окном висит табличка «Ведется видеонаблюдение», прямо под ней - упитанный черно-белый кот. Он внимательно следит за обстановкой на улице - ни одна мышь мимо такой «камеры» не прошмыгнет.

Это и есть кот Гидрант. Кто не знает - не поверит, что год назад этот котяра страдал на пожаре. О его втором дне рождения напоминают только маленькие проплешины на ушках, оставшиеся от огня.

Кот Гидрант теперь часть большой семьи.Фото: Алена МАРТЫНОВА

- Это в начале октября было. Горели склады в карьере Мочище, - рассказал КП-Новосибирск Вадим Потеряев, командир станционного отдельного поста ПЧ-111. - Его нашли наши ребята и посадили в машину. У него опалились ушки, лапы были обожженные.

Плюс ко всему котенок надышался угарным газом, поэтому еле-еле мог стоять на лапках. Пожарные привезли его в часть, сразу же напоили водой и выходили малыша. Имя для кота выбрали правильное - Гидрант. Без этого устройства на пожаре делать нечего - так и в части сейчас: без кота - жизнь не та.

Котик - глаза, уши и талисман пожарной части.Фото: Алена МАРТЫНОВА

Гидрант подрос, проявил свой характер - настоящий деревенский котяра. Гуляет где хочет, пропадает на сутки и больше, но домой возвращается всегда. Пожарные во время таких отлучек не паникуют: в суровом мужском коллективе с ним сильно не сюсюкают.

Гидрант не может долго сидеть на месте.Фото: Алена МАРТЫНОВА

- Ласково мы Гидранта никак не называем. Да и он сам - кот своенравный. Захочет - придет, помурчит, на коленки сядет, а не захочет - будет возле печки спать и даже мордочку не покажет, - описывает Вадим Потеряев.

Кот ведет себя в пожарной части, как дома.Фото: Алена МАРТЫНОВА

Появление кота в пожарной части порадовало не всех сотрудников. Многие начали возмущаться, что от постояльца будет запах, хлопот прибавится.

- Сейчас его уже все любят. Поняли, что кот неприхотливый. Если надо - позирует на камеру. Живет где хочет, зимой, конечно, любит спать поближе к печке - там теплее, - говорит командир поста. - Ест то же самое, что и мы: мясо, котлеты, картошку.

Гидрант на гидранте.Фото: Алена МАРТЫНОВА

ОТЪЕЛСЯ НА МЫШАХ

С появлением кота атмосфера в части стала домашней. Гидрант, конечно, не идеальный кот. Как и все его сородичи, периодически шкодит. Нет-нет да и опрокинет горшок с цветком, один раз на срочный вызов уехал.

- Залез под машину и там сидеть остался, - поясняет Вадим Потеряев. - Обнаружили его, когда приехали машины заправлять водой. Гидрант - шмыг! - выпрыгнул и побежал. Мои ребята за ним. Поймали где-то в деревне.

На страже покоя. Ни одна мышь не проскочит!Фото: Алена МАРТЫНОВА

Кот в части не нахлебник - тоже работает. Основная задача - ловить мышей. С ней он прекрасно справляется - так и заработал уважение «коллег», настроенных сначала не очень благосклонно.

- Вот недавно ездил в командировку к нашему сотруднику - в частном доме мышей ловил. Через неделю вернулся, - улыбается начальник.

На ручках у начальника пожарной части.Фото: Алена МАРТЫНОВА

Гидранта обязательно проверяет ветеринарный врач, проводит все необходимые процедуры - кота и глистогонят, и купают, чтобы блох не было. В общем, обязательная диспансеризация, как у всех. Обычный такой работяга - только с усами.

Пожарные вытащили из огня котенка, и он отблагодарил их.

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