2018-12-31T11:56:41+03:00
Общество

«Он был чуть живой»: спасенного на пожаре котенка назвали Гидрантом

Сейчас питомец живет в пожарной части и стал талисманом сотрудников МЧС
Татьяна СОЛОВОВА
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Спасенный котенок стал любимцем пожарных. Фото: Виктор Боровских/ГУ МЧС России по Новосибирской области.Спасенный котенок стал любимцем пожарных. Фото: Виктор Боровских/ГУ МЧС России по Новосибирской области.
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Спасатели подвели итоги фотоконкурса «Вглядись в лицо героя», который проводится ежегодно в рамках Всероссийского фестиваля по тематике безопасности и спасения людей «Созвездие мужества». В Новосибирской области одним из победителей стал Виктор Боровских, успевший сфотографировать пожарного со спасенным котенком.

- В октябре я работал в новосибирской газете: поступил ночной вызов о сильном пожаре в Мочище (ему присвоили 4-ый ранг сложности из 5 возможных), - вспоминает Виктор. – Я туда поехал вместе с пожарными.

К счастью, в огне тогда никто не пострадал: более того, одному из пожарных удалось вынести из горевшего дома котенка.

- Когда мы приступили к разбору и проливке обгоревших конструкций, нашли опаленного котенка: он уже надышался угарным газом и был еле живой, - вспоминает заместитель начальника 5-ой пожарно-спасательной части Новосибирска, капитан внутренней службы Дмитрий Садкин.

- Я не знаю, как ему, такому маленькому, удалось выжить, - говорит Виктор.

Котенок был весь мокрый: пожарные отнесли его в штаб, напоили водой и согрели. С тех пор четырехлапый погорелец стал жить на станционном пожарном посту ПЧ № 111.

- Назвали его Гидрант, потому что на пожаре не хватало гидрантов и требовалось очень много воды, - говорят в ГУ МЧС России по Новосибирской области.

Котенок теперь встречает пожарных с вызовов, а они о нем с удовольствием заботятся.

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