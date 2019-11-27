Пожарные вытащили из огня котенка, и он отблагодарил их: посмотрите, как изменилась его жизнь

СЕГОДНЯ 15:58 2019-11-27T16:02:54+03:00

Теперь котик живет в пожарной части и очень востребован среди огнеборцев

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В 2018 году новосибирские спасатели вынесли из горящего дома маленького котенка. Фотография, как суровый пожарный держит животинку, от усов до хвоста перепачканную в саже, облетела соцсети и даже победила в федеральном фотоконкурсе. Судьба кота сложилась еще интереснее. Корреспонденты КП-Новосибирск узнали, как изменилась его жизнь.

Кот стал любимцем в части.Фото: Алена МАРТЫНОВА

Спасатели забрали малыша к себе, нарекли Гидрантом. Теперь котяра живет в пожарной части. Спит на подушке, служит элементом релакса для людей рискованной профессии. При чем Гидрант ест свой "Вискас" не зря - он очень умело ловит мышей, настолько, что его теперь в "командировки" отправляют по городу. Но кота всегда возвращают домой.

- Сам по себе кот своенравный, - рассказал КП-Новосибирск Вадим Потеряев., командир станционного отдельного поста пожарной части 111. - Захочет, придет, помурчит, на коленки сядет, а если нет, то будет возле печки спать и даже мордочку не покажет.

Пожарные вытащили из огня котенка, и он отблагодарил их.

ИСТОЧНИК KP.RU