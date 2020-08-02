В Новосибирской области 6 человек умерли от коронавируса: что о них известно

2 Авг. 2020 2020-08-02T08:07:47+03:00

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В воскресенье, 2 августа, оперативный штаб сообщил печальные новости: за прошедшие сутки скончались еще шесть пациентов, заболевшие коронавирусом. Вот что о них ихвестно:

- Врачи не смогли спасти двух мужчины в возрасте 43 года и 62 года четырех женщин в возрасте 57 лет, 61 год, 61 год и 81 год. Всего в регионе от коронавируса умерли 240 человек, - рассказали в оперативном штабе правительства Новосибирской области.

В отделениях реанимации оказались 79 человек, их состояние стабильно тяжелое. Еще 21 пациент подключен аппаратам ИВЛ.

Общее число случаев заболевания коронавирусом достигло 9548 человек с начала эпидемии. Еще 7922 пациента выздоровели и были выписаны из больниц.

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